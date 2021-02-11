В четвертом квартале будет введена в эксплуатацию ФЭС в Карманинском районе Навоийской области

Солнечная фотоэлектрическая станция (ФЭС), строящаяся в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана, по плану будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным Министерства энергетики, данная ФЭС строится в сотрудничестве с компанией «Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar» (Объединенные Арабские Эмираты) в соответствии с указом Президента Узбекистана от 14 апреля 2020 года «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство фотоэлектрической электростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области».

В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные работы, в том числе по возведению помещений для проживания специалистов, обеспечению коммуникациями, электричеством, информационными технологиями. К сегодняшнему дню завершены работы по планировке и ограждению территории.

Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 110 миллионов долларов США и будет на 100 процентов профинансирована компанией Masdar.