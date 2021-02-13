В Узбекистане готовится поэтапный полный переход на латиницу

Узбекистан 13 февраля 2021 08:51 (UTC+04:00)
В Узбекистане готовится поэтапный полный переход на латиницу

Правительство утвердило «дорожную карту» по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

На латинице будут готовиться нормативно-правовые акты, вестись делопроизводство, обозначаться улицы и организации. Реклама, сайты, СМИ и продукция издательств также будут на латинице.

«Дорожная карта» утверждена постановлением Кабинета министров Узбекистана от 10 февраля.

Документом предусмотрена разработка проектов нормативно-правовых актов о полном переходе на узбекский алфавит, основанный на латинице (к маю), а также об утверждении новой редакции правил правописания узбекского языка (к октябрю, редакция от 1999 года).

Проекты нормативно-правовых актов до публикации на портале Regulation.gov.uz должны будут проходить проверку на соответствие правилам государственного языка и написаны на латинице (проекты документов об этом ожидаются к октябрю-ноябрю).

«Дорожной картой» также намечен полный перевод на усовершенствованный алфавит на латинской графике:

официальных вебсайтов (с декабря 2022 года);

удостоверяющих личность документов, ID-карт и др. (с января 2022 года);

рабочих бумаг и различных бланков (с декабря 2022 года);

названий мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средства массовой агитации, рекламы и объявлений (с декабря 2022 года).

Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и типографические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу (с декабря 2022 года).

С 1 января 2023 года во всех организациях, независимо от организационно-правовой формы, будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.

20 октября прошлого года президент подписал указ о развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране. Документом правительству поручалось создать рабочую группу по обеспечению полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике, и разработать «дорожную карту»

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
920 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
920 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Народный банк Китая выступает за развитие сотрудничества с МФЦА, в том числе в области «зеленых финансов»
Народный банк Китая выступает за развитие сотрудничества с МФЦА, в том числе в области «зеленых финансов»
Назван объем инвестиций привлеченных в геологическую отрасль Казахстана
Назван объем инвестиций привлеченных в геологическую отрасль Казахстана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Японии вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом Другие страны 08:53
Более 35,7 тысячи школьников в Грузии решили остаться на дистанционном обучении Грузия 08:53
В Узбекистане готовится поэтапный полный переход на латиницу Узбекистан 08:51
В Азербайджане вырос суммарный уставный капитал НБКО - ассоциация микрофинансирования Финансы 08:50
Власти США сохранят пошлины на импорт сыра, вина и других продуктов питания из Европы Финансы 08:29
Судоходная линия Бендер-Аббас - Латакия начнет работу в марте Транспорт 08:13
Грузия ведет переговоры с ЕС о финансовой помощи на ближайшие семь лет Финансы 08:08
920 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:05
Google выплатит $76 млн группе французских СМИ в рамках спора о смежных правах Финансы 07:51
Британские министры поучаствуют в кампании по вакцинации от COVID-19 Европа 07:33
Два американца обратились в Верховный суд США, чтобы отложить экстрадицию в Японию США 07:17
Словакия 17 февраля возобновит погранпроверки и введет карантин для въезжающих Европа 07:01
Госдепартамент рекомендовал американцам не ездить в Мьянму США 06:44
Основательница Bumble стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире Финансы 06:21
Италия ужесточила ограничения из-за COVID-19 Европа 05:58
Британец Карим Хан избран на пост прокурора Международного уголовного суда В мире 05:40
Министры обороны стран НАТО обсудят вывод войск из Афганистана США 05:16
На МКС появится новый суперкомпьютер ИКТ 04:53
Футбольный клуб "Лейпциг" выкупил у "Манчестер Сити" Анхелиньо Спорт 04:36
Астронавты Боб Хайнс и Челл Линдгрен отправятся к МКС в 2022 году США 04:11
Врачи в США обнаружили микротромбы у погибших пациентов с коронавирусом США 03:45
Зеленый чай уничтожает раковые клетки - американские ученые США 03:24
Ключевые индексы на биржах в США завершили ростом вторую неделю подряд Финансы 03:02
Google, Microsoft и Qualcomm направили жалобы на покупку Nvidia компании Arm ИКТ 02:37
В ООН указали, что санкции США и ЕС против Венесуэлы привели к гуманитарному кризису В мире 02:14
Администрация Байдена намерена добиваться выдачи Ассанжа из Великобритании в США США 01:52
Археологи обнаружили следы эпидемии, поразившей Центральную Африку в античную эпоху Другие страны 01:27
В Пентагоне заявили, что поддерживают планы Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо США 01:05
Еще один матч плей-офф Лиги Европы перенесли на нейтральное поле из-за коронавируса Спорт 00:44
Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные о ранних заражениях коронавирусом Другие страны 00:25
В Таджикистане произошло сильное землетрясение Таджикистан 00:06
«Южный газовый коридор» - несомненный выигрыш для Европы и Азербайджана – турецкий эксперт Энергетика 00:01
В ООН поддержали решение США исключить хуситов из списка террористических организаций США 12 февраля 23:46
8 108 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 12 февраля 23:31
Новое правительство Италии возглавит Марио Драги Европа 12 февраля 23:18
Иран планирует удвоить объем товарооборота с соседними странами Экономика 12 февраля 22:42
ВОЗ передал Грузии 300 компьютеров для сельских амбулаторий Грузия 12 февраля 22:38
Состоялась встреча руководства МИД Азербайджана с дипломатическими представительствами страны Политика 12 февраля 22:25
Министр обороны КР обсудил вопросы сотрудничества с делегацией Минобороны Катара Кыргызстан 12 февраля 22:18
Разоблачены незаконные действия должностного лица Бакинского суда по тяжким преступлениям Азербайджан 12 февраля 21:51
Эксперт ВОЗ указала на свидетельства повторного заражения новыми штаммами коронавируса В мире 12 февраля 21:32
Южный газовый коридор является успешным результатом 8-летней работы – экономист Экономика 12 февраля 20:59
Баку-Прага: 40-4-40... А ведь прошло столько лет... (ФОТО) Культура 12 февраля 19:54
Освобождены 15 турецких моряков, взятых в заложники пиратами у берегов Нигерии В мире 12 февраля 19:21
Село Гаралар Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12 февраля 19:19
Азербайджан заинтересован в активном притоке инвестиций из дружественных стран в рамках восстановления освобожденных территорий - газета Azernews Политика 12 февраля 18:57
Представители ЮНИСЕФ и МККК побывали на разрушенных территориях в Гяндже и Тертере (ФОТО) Общество 12 февраля 18:54
Азербайджан и учреждение Международного дня тюркского языка: Алфавит имеет особое значение в жизни каждого народа Социум 12 февраля 18:41
Члены Конгресса США не должны заниматься затягиванием конфликта – генконсул Азербайджана Политика 12 февраля 18:39
ТРАСЕСА принимает меры по упрощению процедур пересечения границ в Азербайджане Транспорт 12 февраля 18:18
В Азербайджане строятся 7 новых центров Службы "ASAN" Общество 12 февраля 18:16
Эвакуация и экстренное спасение музейных коллекций и ценностей – опыт Азербайджана представлен мировой общественности (ФОТО) Социум 12 февраля 18:12
Испания внесет свой вклад в развитие морской инфраструктуры Грузии Бизнес 12 февраля 18:05
Число женщин, работающих в бизнес-секторе Азербайджана, выросло до 3 раз - госкомитет Общество 12 февраля 18:01
Южный газовый коридор – стратегический успех Азербайджана и уникальное открытие Европы Политика 12 февраля 17:57
Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение в направлении Гянджи Экономика 12 февраля 17:53
В Баку в связи с ремонтными работами изменена схема движения автобусного маршрута Общество 12 февраля 17:51
11 человек погибли в результате взрывов на заводе пиротехники на юге Индии Другие страны 12 февраля 17:48
Ограничен импорт мяса птицы в Азербайджан из Чехии и Германии Общество 12 февраля 17:48
Народный банк Китая выступает за развитие сотрудничества с МФЦА, в том числе в области «зеленых финансов» Бизнес 12 февраля 17:42
Муниципалитеты в Азербайджане незаконно выделили свыше 10 гектаров земельных участков Общество 12 февраля 17:33
В отношении должностных лиц ряда муниципалитетов Азербайджана возбуждены уголовные дела Политика 12 февраля 17:21
Явка на контроль условно осужденных в Грузии вновь станет обязательной Грузия 12 февраля 17:17
В Азербайджане отменяется повторный штраф за нарушение правил стоянки и парковки Общество 12 февраля 17:15
Вакцина самое эффективное оружие – работающий в Турции азербайджанский специалист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" Общество 12 февраля 17:14
Национальный депозитный центр Азербайджана расширяет операционные связи с рядом иностранных организаций Финансы 12 февраля 17:08
МЧС Азербайджана обратилось к лицам, пытающимся незаконно посетить освобожденные территории (ВИДЕО) Общество 12 февраля 17:03
В Азербайджане передан в пользование реестр профессиональных и квалификационных стандартов Общество 12 февраля 17:01
Село Демирчи Шарурского района войдет в состав Садаракского района Общество 12 февраля 16:55
С начала года стоимость реализованной продукции в сетях розничной торговли в Азербайджане сократилась Бизнес 12 февраля 16:51
В Милли Меджлис Азербайджана поступил отчет в связи с муниципалитетами Политика 12 февраля 16:49
Сумма компенсаций по застрахованным вкладам в закрывшихся азербайджанских банках превышает 622 млн манатов Финансы 12 февраля 16:44
В России смогут создать одну вакцину от всех штаммов коронавируса Россия 12 февраля 16:44
Определились основные направления деятельности Экономического совета Азербайджана Экономика 12 февраля 16:42
В Грузии наблюдается рост экспорта фруктов Бизнес 12 февраля 16:42
Назван запланированный объем сбора томатов в тепличном комплексе Туркменистана Бизнес 12 февраля 16:39
В Азербайджане упрощается процедура усыновления Общество 12 февраля 16:39
Выросли доходы Нахчыванской АР от услуг связи и информации Экономика 12 февраля 16:35
В Азербайджане утверждено положение об Экономическом совете Экономика 12 февраля 16:34
Азербайджан представлен на Le Biennali Invisibili - Невидимая Биеннале (ФОТО) Культура 12 февраля 16:32
"Сказ об Абшероне": Gazelli Art House представляет персональную выставку Анара Гусейнзаде (ФОТО) Культура 12 февраля 16:30
В Азербайджане меняются штрафы за автохулиганство Общество 12 февраля 16:29
Экспорт овощей из Грузии снизился по сравнению с прошлым годом Бизнес 12 февраля 16:28
Объем кредитного портфеля правительственных учреждений Азербайджана за год существенно увеличился Финансы 12 февраля 16:22
В Азербайджане уменьшается пошлина за нотариальное заверение копий документов Общество 12 февраля 16:21
В Узбекистане ускорят процесс приватизации государственных активов Узбекистан 12 февраля 16:19
Кабмин Азербайджана определит правила установки покрытий на окна автомобилей Общество 12 февраля 16:18
Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2020 году превысил $24 млрд Бизнес 12 февраля 16:16
Работы по вводу в эксплуатацию метеорадаров в Шамахы и Гёйгёле планируется завершить в середине марта – минэкологии Общество 12 февраля 16:06
Парламент Азербайджана одобрил поправку о необязательности наличия при себе водительских прав Общество 12 февраля 16:05
В Азербайджане продлевается срок приостановления проверок в сфере предпринимательства Экономика 12 февраля 16:03
Сотрудникам Налоговой службы Азербайджана присвоены специальные высшие звания – распоряжение Политика 12 февраля 16:01
В Азербайджане вносятся изменения в список муниципалитетов Общество 12 февраля 15:59
В административно-территориальное деление Шарурского и Седерекского районов вносятся частичные изменения Общество 12 февраля 15:58
Фильму "Gün keçdi" – 50 лет! Впервые Флора Керимова о хите "Bir axşam taksidən..." Почему Гасан Мамедов отказался сниматься, а Лейла Шихлинская плакала (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12 февраля 15:54
Туркменистан организовал авиаперевозку отечественной продукции в Турцию Транспорт 12 февраля 15:37
В освобожденном Зангиланском районе обнаружено большое количество трофеев (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 12 февраля 15:33
Власти Норвегии заявили о крупнейшем экономическом кризисе в стране Европа 12 февраля 15:30
Я ни о чем не жалею, горжусь собой и боевыми товарищами! – пробывший 35 дней в плену курсант (репортаж Trend TV) Общество 12 февраля 15:25
В ближайшее время TRACECA представит обновленную карту своих маршрутов Транспорт 12 февраля 15:22
Все новости