В Узбекистане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в районе озера Тузкан на территории Фаришского района Джизакской области Узбекистана. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре сейсмопрогностического мониторинга при МЧС республики, передает Trend.
"18 февраля в 05:06 по ташкентскому времени в Узбекистане произошло землетрясение. Его координаты: 40,38 градусов северной широты, 67,41 градуса восточной долготы. Магнитуда в эпицентре составила 3,7. Глубина [очага] - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 181 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении. Сила подземных толчков в Джизаке и Самарканде составила три и два балла.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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