Производство аппаратов ИВЛ запущено в Ташкенте

Предприятие по производству аппаратов искусственной вентиляции легких запустили 16 марта в Ташкенте российская компания Shimco Group и словацкая Chirana, передает Trend со ссылкой на «Газету.uz».

Российско-словацко-узбекское совместное предприятие Chirana Asia может выпускать до 500 ИВЛ в год. Общая стоимость производства — 6 млн долларов.

Как отметил президент Shimco Group Василий Шимко, в аппаратах, выпускаемых в Ташкенте, будет использован мембранный компрессор вместо турбинного, что значительно увеличивает срок службы и снижает стоимость обслуживания ИВЛ.

На первом этапе в выпуск ИВЛ были инвестированы средства российской компании на 2 млн долларов, в дальнейшем СП планирует освоить выпуск наркозно-дыхательного и стоматологического оборудования.

До 80% выпускаемой продукции планируется отправлять на экспорт в страны Центральной Азии — в первую очередь, в Афганистан, а кроме того, компания имеет договоренности с Таджикистаном и Кыргызстаном.

По данным Министерствам инновационного развития, которое поддерживает проект, Chirana Asia также является резидентом инновационного технопарка «Яшнабад».