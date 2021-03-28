Премьер-министр Венгрии посетит Узбекистан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 марта посетит Узбекистан и встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, передает Trend со ссылкой на "Газету.Uz"
Стороны обсудят укрепление двусторонних связей и обсудят глобальную борьбу с пандемией коронавируса и возникшим в результате экономическим кризисом.
Главу венгерского правительства будет сопровождать делегация бизнесменов, чтобы обсудить экономические и торговые возможности с узбекскими партнёрами.
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