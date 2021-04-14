Узбекистан и Германия обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта

Узбекистан 14 апреля 2021 10:39 (UTC+04:00)
Узбекистан и Германия обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта

Состоялось совещание между министерствами транспорта Узбекистана и Германии, посвящённого развитию взаимовыгодных конструктивных отношений между нашими странами в транспортном секторе, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В онлайн-встрече, приняли участие заместитель министра транспорта Республики Узбекистан А.Муминов, и.о. заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Х.Омонов, руководитель реферата международных отношений и внешнеэкономических связей Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Б.Яних, представители посольств двух стран и другие ответственные лица министерств транспорта Узбекистана и Германии.

Стороны особо отметили активную совместную работу проводимую в сфере развития транспортной сферы Узбекистана. Благодаря стратегическому партнёрству Министерства транспорта Республики Узбекистан, АО «Узбекистон темир йуллари» и немецкому железнодорожному концерну «Deutsche Bahn AG».

Следует подчеркнуть, что вопросы совершенствования ведущих отраслей экономики Республики Узбекистан находятся в центре внимания руководства страны. В этом плане транспортная отрасль Узбекистана в целом и железнодорожный транспорт в частности не являются исключением. Напомним, что в рамках визита Президента Федеративной Республики Германия г-на Франка-Вальтера Штайнмайера в мае 2019 года в Республику Узбекистан, подписан Договор по совершенствованию деятельности АО «Узбекистон темир йуллари», в рамках которой ведется работа по трансформации АО «Узбекистон темир йуллари» на базе передового опыта Германских железных дорог. Разработка современных практических предложений по развитию железных дорог, креативный подход к внедрению передовых идей и опыта развитых стран в АО «Узбекистон темир йуллари» являются одними из главных стратегических направлений в многогранной деятельности Министерства транспорта Республики Узбекистан.

– В целях выполнения поручений руководства страны, совместная рабочая группа специалистов Министерства транспорта Республики Узбекистан, АО «Узбекистон темир йуллари» и консалтингового подразделения компании «Deutsche Bahn AG» подготовила проект постановления Президента Республики Узбекистан «О структурных реформах в сфере железнодорожного транспорта Республики Узбекистан», – отметил заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Абдусамат Муминов. – В настоящее время, планируется расширение совместной работы с немецкими специалистами по реализации подготовленных рекомендаций. С помощью внедрения решений в области цифровизации будет повышена эффективность бизнес-процессов и создание системы комплаенс-контроля в железнодорожном секторе Республики Узбекистан на базе опыта Германии позволит снизить влияние человеческого фактора на принятие решений.

В рамках видеоконференции был заслушан отчёт о проделанной совместной работе в сфере реформирования железнодорожной отрасли Республики Узбекистан.

– АО «Узбекистон темир йуллари» и железные дороги Германии в лице концерна «Deutsche Bahn AG» являются стратегическими партнёрами и успешно сотрудничают, начиная с 2013 года, – подчеркнул и.о. заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Хайитбай Омонов. – Немецкие эксперты работали над такими стратегически важными проектами, как строительство железнодорожного тоннеля «Камчик» длиной в 19,2 км, электрификация железнодорожной линии Карши – Термез, а также строительство Сергелийской и Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена. В настоящее время совместно с немецкими специалистами проводится анализ и подготавливаются рекомендации по совершенствованию организационной структуры и управления железными дорогами, повышению финансовой устойчивости, развитию логистического потенциала и транзитных коридоров, цифровизации, а также повышению конкурентоспособности железнодорожных перевозок.

– Между нашими странами сложились не только партнёрские отношения, но и хорошие дружеские, – отметил руководитель реферата международных отношений и внешнеэкономических связей Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Бенедикт Яних. – В Германии, на железнодорожном транспорте базируется вся экономика страны. Кроме того, все железные дороги мира в настоящее время переживают ренессанс. Это стало особо очевидно в условиях пандемии и мы все убедились в важности железнодорожных перевозок. Поэтому, в современных условиях, необходимо развивать эту сферу в статусе успешного становления и в этом ключе мы выражаем готовность поддержать Узбекистан.

Несомненно, опыт стран, переживших трансформацию железнодорожной сферы бесценен. На встрече также были обсуждены планируемая совместная работа по совершенствованию пассажирского хозяйства для организации мультимодальных перевозок пассажиров и туристов, развитию вокзальных комплексов с целью расширения доступа населения и их максимального соответствия современным тенденциям организации обслуживания населения.

К сожалению, по причине пандемии коронавируса во всём мире, всё еще не удалось реализовать договоренности по обмену опытом специалистов, стажировок работников железнодорожной отрасли и обучению наших студентов на предприятиях «Deutsche Bahn AG». Однако, по мере стабилизации данной ситуации, планируется начать полноценную реализацию проектов по повышению квалификации и подготовки кадров в области железнодорожного транспорта с учётом передового опыта Германии.

В завершении встречи было согласовано дальнейшее расширение совместной работы с германской стороной, с целью дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества в транспортно-логистическом секторе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Процессинговый центр AzeriCard приостановит платежные операции в связи с обновлением услуг
Процессинговый центр AzeriCard приостановит платежные операции в связи с обновлением услуг
ЦБ Азербайджана внесет вклад в развитие мобильного банкинга страны
ЦБ Азербайджана внесет вклад в развитие мобильного банкинга страны
В Азербайджане размер среднемесячной пенсии вырос почти на 12%
В Азербайджане размер среднемесячной пенсии вырос почти на 12%
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Процессинговый центр AzeriCard приостановит платежные операции в связи с обновлением услуг Экономика 11:18
Зенитно-ракетные войска азербайджанской армии провели учения с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:09
ЦБ Азербайджана внесет вклад в развитие мобильного банкинга страны Экономика 11:07
В Азербайджане размер среднемесячной пенсии вырос почти на 12% Финансы 10:42
«Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах ИКТ 10:41
SOCAR реализовала в Турции инвестпроекты на более чем $13 млрд Энергетика 10:39
Узбекистан и Германия обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта Узбекистан 10:39
В Азербайджане разрабатывают мобильную платформу для перевода денежных средств ИКТ 10:38
Азербайджан импортировал из Турции химпродукты на $100 млн Турция 10:31
BP намерена реализовать программы планового техобслуживания на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 10:31
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 10:30
Иран намерен обогащать уран до 60% в мирных целях Ядерная программа 10:28
Россельхознадзор разрешил поставки перца и томатов с 17 предприятий Узбекистана Узбекистан 10:28
AccessBank объявляет тендер Тендеры 10:28
Moody's повысил на две ступени прогноз по рейтингу Халг Банка Экономика 10:28
У берегов Луизианы перевернулось самоподъемное судно США 10:20
Азербайджан планирует расширить мультимодальные грузоперевозки с Украиной Транспорт 10:15
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 10:13
Туркменистан и Катар заинтересованы в развитии торгово-экономических связей Бизнес 10:11
Минэнерго Турции продлило лицензию ТРАО на разведку нефти и газа Энергетика 10:05
В проект ASAN Login планируется интегрировать ряд азербайджанских компаний Экономика 10:04
Wizz Air возобновляет полеты из Грузии Грузия 09:59
Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США Энергетика 09:48
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:46
Азербайджанские парламентарии отправляются в Россию Политика 09:43
В Турции сошел с рельсов грузовой поезд Турция 09:37
Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахе (ФОТО) Экономика 09:32
Moody's повысило рейтинг Международного Банка Азербайджана Экономика 09:14
ЦБ Азербайджана назвал число обращений от потребителей и инвесторов в 2020 Финансы 09:06
Трудовая миграция из Турции в Туркменистан значительно снизилась Турция 09:05
Стоимость биткойна впервые достигла $64 тыс. Финансы 09:02
ПСЖ уступил "Баварии", но вышел в полуфинал ЛЧ Спорт 08:48
Китай создал мРНК-вакцину от коронавируса, аналогичную Pfizer-BioNTech и Moderna Другие страны 08:39
Британский штамм COVID выявлен в 132 странах - ВОЗ Другие страны 08:16
2229 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Иран представил 3 новых изделия, используемых в лазерной промышленности Экономика 07:35
Грузинский экспорт в марте вырос на 30%, импорт на 18% Грузия 07:25
В Литве пенсионер умер после второй дозы вакцины Moderna Европа 07:03
Британия собралась вывести войска из Афганистана Европа 06:36
Pfizer в мае будет готова расширить поставки в США своей вакцины США 06:12
Британское исследование чередования вакцин от коронавируса включило Moderna и Novavax Европа 05:45
Франция призывает РФ, КНР, США, Британию и ФРГ к ответу на план Ирана по обогащению урана Европа 05:19
Пелоси пригласила Байдена 28 апреля выступить с первым обращением к Конгрессу США 04:52
Президент ПСЖ заявил, что у команды есть все необходимое для победы в Лиге чемпионов Спорт 04:31
Сенат утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря США США 04:15
Сторонники Трампа создают институт по продвижению его идей США 03:48
На юге Египта автобус столкнулся с грузовиком Другие страны 03:29
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор не может быть открыт без согласия Турции и их участия Политика 03:12
Президент Ильхам Алиев: Правительство, оппозиция в Армении должны найти в себе смелость сказать армянскому народу правду Политика 03:07
Низкий уровень физической активности почти утраивает риск гибели от коронавируса В мире 03:06
В ЕК заявили, что вакцина Johnson & Johnson еще не применялась в Евросоюзе Европа 02:33
У берегов Турции произошло сильное землетрясение Турция 02:08
Заседание по ядерной сделке в Вене перенесли на 15 апреля Ядерная программа 02:04
Число запросов на предоставление убежища в Мексике выросло в 32 раза за пять лет Другие страны 01:45
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,42 млн человек Турция 01:28
Пентагон сообщил, что США начнут переброску своих F-35 в Европу осенью США 01:05
В мире за сутки выявили более 567 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:43
Байден заявил, что у властей США имеется достаточно доз вакцин для каждого американца США 00:21
С начала года в Кыргызстане объем промышленной продукции сократился на 17,9% Кыргызстан 00:07
Иран реализует план экспорта электроэнергии в Оман по морю Экономика 00:00
Грузия получит от МВФ дополнительно 111 миллионов долларов Грузия 13 апреля 23:53
Требуется обмен всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования – МГ ОБСЕ Политика 13 апреля 23:34
Минск предложил Азербайджану организовать авиарейсы в США через Беларусь Экономика 13 апреля 23:12
США считают провокационным намерение Ирана обогащать уран до 60% США 13 апреля 22:41
ОПЕК прогнозирует потребление бензина летом ниже докризисных уровней Энергетика 13 апреля 22:25
ЕС должен отказаться от двойных стандартов по отношению к Турции - Эрдоган Турция 13 апреля 22:11
Баку вновь примет международные соревнования по гимнастике Общество 13 апреля 22:00
Иран приступит к обогащению урана до уровня 60% после ЧП в Натанзе Ядерная программа 13 апреля 21:55
В Вашингтоне подтвердили намерение Байдена вывести войска из Афганистана к 11 сентября США 13 апреля 21:39
Парк военных трофеев в Баку – наглядный пример беспрецедентных преступлений Армении – эксперт Политика 13 апреля 21:37
Объём строительства доступного льготного жилья увеличат в столице Казахстана Казахстан 13 апреля 21:24
Экспорт грузинского вина достиг 100 миллиона бутылок Грузия 13 апреля 21:15
В Иране опубликован отчет с анализом цен на 53 продовольственных товара Экономика 13 апреля 21:06
Состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Политика 13 апреля 20:42
Азербайджанка удостоена награды конкурса Федерации европейских фотографов Культура 13 апреля 20:16
Азербайджанская Xalq Sığorta заявила о завершении 2020 года с чистой прибылью Финансы 13 апреля 20:11
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Румынии (ФОТО) Политика 13 апреля 19:49
МИД Азербайджана ответил на заявление армянской стороны в связи с Парком военных трофеев Политика 13 апреля 19:42
В Джебраильском и Губадлинском районах посажено около 750 деревьев (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13 апреля 19:33
Российский режиссёр из Азербайджана Анар Аббасов, или Как герой пошёл против своих бизнес-партнёров Интервью 13 апреля 19:10
В заповеднике «Гала» появится парк воды с расписными металлическими бочками (ФОТО) Культура 13 апреля 19:06
МВФ обнародовал прогноз по экспорту нефти Азербайджана на 2021-2022 гг. Финансы 13 апреля 19:00
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан с рабочим визитом (ФОТО) Политика 13 апреля 18:39
Собранную в Азербайджане белорусскую спецтехнику планируется экспортировать в Турцию Транспорт 13 апреля 18:29
В Казахстане ожидается положительная динамика в нефтедобывающей отрасли Энергетика 13 апреля 18:15
Президент Азербайджана дал весомый ответ на дезинформационную кампанию Армении - помощник Первого вице-президента (ВИДЕО) Политика 13 апреля 18:12
Китай значительно увеличил импорт азербайджанской продукции Бизнес 13 апреля 18:08
Беларусь закупит у Азербайджана 1 млн тонн нефти Европа 13 апреля 18:01
В Азербайджане планируется организация системы личного кабинета для аудиторов Бизнес 13 апреля 18:01
Азербайджан станет региональным хабом развития Industry 4.0 - IDC ИКТ 13 апреля 17:59
Бакинские троллейбусы – вспомним, как это было… (ФОТО) Интересное 13 апреля 17:56
Международный банк Азербайджана закупит печатную продукцию Тендеры 13 апреля 17:51
Практически Агдам нужно отcроить заново – немецкий историк (ВИДЕО) Политика 13 апреля 17:50
В соответствии с международным правом Армения обязана передать Азербайджану карты минных полей - Мэтью Брайза (ВИДЕО) Политика 13 апреля 17:48
В США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson США 13 апреля 17:45
Премьер-министр Азербайджана встретился с региональным президентом BP Экономика 13 апреля 17:45
Грузия впервые за 10 лет выпустит евробонды Грузия 13 апреля 17:43
Село Сади Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 13 апреля 17:36
«Диалоги о культуре» - взгляд на азербайджанскую культуру из-за рубежа (ВИДЕО) Политика 13 апреля 17:27
Минфин Азербайджана разместил на аукционе облигации на 20 млн манатов Финансы 13 апреля 17:19
Все новости