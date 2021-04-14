Узбекистан и Германия обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта

Состоялось совещание между министерствами транспорта Узбекистана и Германии, посвящённого развитию взаимовыгодных конструктивных отношений между нашими странами в транспортном секторе, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В онлайн-встрече, приняли участие заместитель министра транспорта Республики Узбекистан А.Муминов, и.о. заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Х.Омонов, руководитель реферата международных отношений и внешнеэкономических связей Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Б.Яних, представители посольств двух стран и другие ответственные лица министерств транспорта Узбекистана и Германии.

Стороны особо отметили активную совместную работу проводимую в сфере развития транспортной сферы Узбекистана. Благодаря стратегическому партнёрству Министерства транспорта Республики Узбекистан, АО «Узбекистон темир йуллари» и немецкому железнодорожному концерну «Deutsche Bahn AG».

Следует подчеркнуть, что вопросы совершенствования ведущих отраслей экономики Республики Узбекистан находятся в центре внимания руководства страны. В этом плане транспортная отрасль Узбекистана в целом и железнодорожный транспорт в частности не являются исключением. Напомним, что в рамках визита Президента Федеративной Республики Германия г-на Франка-Вальтера Штайнмайера в мае 2019 года в Республику Узбекистан, подписан Договор по совершенствованию деятельности АО «Узбекистон темир йуллари», в рамках которой ведется работа по трансформации АО «Узбекистон темир йуллари» на базе передового опыта Германских железных дорог. Разработка современных практических предложений по развитию железных дорог, креативный подход к внедрению передовых идей и опыта развитых стран в АО «Узбекистон темир йуллари» являются одними из главных стратегических направлений в многогранной деятельности Министерства транспорта Республики Узбекистан.

– В целях выполнения поручений руководства страны, совместная рабочая группа специалистов Министерства транспорта Республики Узбекистан, АО «Узбекистон темир йуллари» и консалтингового подразделения компании «Deutsche Bahn AG» подготовила проект постановления Президента Республики Узбекистан «О структурных реформах в сфере железнодорожного транспорта Республики Узбекистан», – отметил заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Абдусамат Муминов. – В настоящее время, планируется расширение совместной работы с немецкими специалистами по реализации подготовленных рекомендаций. С помощью внедрения решений в области цифровизации будет повышена эффективность бизнес-процессов и создание системы комплаенс-контроля в железнодорожном секторе Республики Узбекистан на базе опыта Германии позволит снизить влияние человеческого фактора на принятие решений.

В рамках видеоконференции был заслушан отчёт о проделанной совместной работе в сфере реформирования железнодорожной отрасли Республики Узбекистан.

– АО «Узбекистон темир йуллари» и железные дороги Германии в лице концерна «Deutsche Bahn AG» являются стратегическими партнёрами и успешно сотрудничают, начиная с 2013 года, – подчеркнул и.о. заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Хайитбай Омонов. – Немецкие эксперты работали над такими стратегически важными проектами, как строительство железнодорожного тоннеля «Камчик» длиной в 19,2 км, электрификация железнодорожной линии Карши – Термез, а также строительство Сергелийской и Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена. В настоящее время совместно с немецкими специалистами проводится анализ и подготавливаются рекомендации по совершенствованию организационной структуры и управления железными дорогами, повышению финансовой устойчивости, развитию логистического потенциала и транзитных коридоров, цифровизации, а также повышению конкурентоспособности железнодорожных перевозок.

– Между нашими странами сложились не только партнёрские отношения, но и хорошие дружеские, – отметил руководитель реферата международных отношений и внешнеэкономических связей Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Бенедикт Яних. – В Германии, на железнодорожном транспорте базируется вся экономика страны. Кроме того, все железные дороги мира в настоящее время переживают ренессанс. Это стало особо очевидно в условиях пандемии и мы все убедились в важности железнодорожных перевозок. Поэтому, в современных условиях, необходимо развивать эту сферу в статусе успешного становления и в этом ключе мы выражаем готовность поддержать Узбекистан.

Несомненно, опыт стран, переживших трансформацию железнодорожной сферы бесценен. На встрече также были обсуждены планируемая совместная работа по совершенствованию пассажирского хозяйства для организации мультимодальных перевозок пассажиров и туристов, развитию вокзальных комплексов с целью расширения доступа населения и их максимального соответствия современным тенденциям организации обслуживания населения.

К сожалению, по причине пандемии коронавируса во всём мире, всё еще не удалось реализовать договоренности по обмену опытом специалистов, стажировок работников железнодорожной отрасли и обучению наших студентов на предприятиях «Deutsche Bahn AG». Однако, по мере стабилизации данной ситуации, планируется начать полноценную реализацию проектов по повышению квалификации и подготовки кадров в области железнодорожного транспорта с учётом передового опыта Германии.

В завершении встречи было согласовано дальнейшее расширение совместной работы с германской стороной, с целью дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества в транспортно-логистическом секторе.