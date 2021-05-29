Восемь новых электростанций заработают в Узбекистане до конца года

Узбекистан 29 мая 2021 19:40 (UTC+04:00)
Восемь новых электростанций заработают в Узбекистане до конца года

Восемь электростанций планируется ввести в эксплуатацию в Узбекистане до конца года, сообщает Министерство энергетики страны, передает Trend со ссылкой на "Кун.Uz".

По данным ведомства, до конца года мощность генерации в электроэнергетической сфере будет доведена с 14 тысяч до 15 тысяч 800 мегаватт или повысится на 1 800 мегаватт. Таким образом, по сравнению с 2016 годом мощность генерации вырастет на 52%.

Для этого в октябре нынешнего года в Ташкентской области будет введена в эксплуатацию тепловая электростанция мощностью 240 мегаватт, в Хорезмской области – газопоршневая электростанция мощностью 174 мегаватт, в Навоийской области – солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт (всего 514 мегаватт).

В декабре в Ташкентской области будут введены в эксплуатацию 2 тепловые электростанции общей мощностью 470 мегаватт, в Бухаре – электростанции мощностью 270 мегаватт, в Кашкадарье – мощностью 220 мегаватт. Также в Самаркандской области планируется до конца года ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт (всего 1 060 мегаватт).

При этом на вновь созданных мощностях в осенне-зимний период будет вырабатываться 4 миллиарда 600 миллионов киловатт/ч электроэнергии (годовая производственная мощность 12 миллиардов киловатт/ч).

На основе графика будут капитально отремонтированы всего 26 тысяч километров низковольтных линий электропередачи и свыше 9 тысяч трансформаторных пунктов. Для сведения: по сравнению с прошлым сезоном будет отремонтировано на 3 тысячи километров больше линий и на 1268 больше трансформаторных пунктов.

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