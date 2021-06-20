Количество предприятий в строительном секторе Узбекистана увеличилось

По данным Госкомстата, в январе-мае текущего года в Республике Узбекистан объем выполненных строительных работ составил 37268,7 млрд. сум, а темпы роста по отношению к со ответствующему периоду 2020 года достигли 100,9 %, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Известно, что объем строительных работ формируется по их составу, выполняемых крупными строительными организациями, малыми предприятиями и микрофирмами, а также неформальным сектором.

По состоянию на 1 июня 2021 года количество предприятий и организаций в строительном секторе достигло 43,3 тыс. ед. и, по сравнению с ан алогичным периодом прошлого года, оно увеличилось на 5,0 тыс. ед.

Из общего количества строительных предприятий 56,9 % относятся к строительству зданий и сооружений (рост, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на 111,1 %), 9,9 % - к строительству объектов гражданского назначения (рост – 115,6 %), 33,2 % составляют специализированные строительные работы (рост – 116,1 %).

Объем строительных работ, выполненных крупными строительными организациями, в январе- мае текущего года составил 86 11,7 млрд. сум. По сравнению с 2020 год ом, в рассматриваемый период темпы роста строительных работ достигли 93,1 %, а их доля в общем объеме снизилась на 2,2 % и составила 23,1 %.