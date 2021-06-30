В Узбекистан из Китая доставлена седьмая партия вакцины ZF-UZ-VAC2001

Седьмая партия китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001 доставлена ​​в Узбекистан из Китая, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Минздрава Узбекистана.

Сообщается, что 30 июня в Узбекистан получил очередную партию китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001 в количестве одного миллиона доз.

Согласно информации, первая партия этой вакцины была доставлена ​​в Узбекистан 27 марта в количестве одного миллиона доз, 27 апреля - один миллион доз, 18 мая - один миллион, 19 мая - 500 тысяч доз, 10 июня - один миллион доз и 28 июня - один миллион доз.

Таким образом, запасы вакцины в Узбекистане достигают 7,4 млн. доз. На сегодняшний день уже использовано более 3,5 миллиона доз.

Более того, Узбекистан получил 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) и 240 тысяч доз вакцины Sputnik V.

Согласно информации, 1 апреля в Узбекистане началась массовая вакцинация против COVID-19. До начала лета власти планировали вакцинировать около четырех миллионов граждан (более 11,5 процента населения) и семь миллионов (около 20 процентов населения страны) - к концу года.