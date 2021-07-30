В Узбекистане проводится избирательная кампания по выборам президента, которые состоятся 24 октября 2021 года, передает Trend со ссылкой на пресс-службы Центральной избирательной комиссии Узбекистана (ЦИК)

Согласно информации, 23 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Узбекистан, в ходе которого был дан старт выборам главы государства.

По информации ЦИК, выборы президента будут проведены в октябре в соответствии с изменениями, внесенными 8 февраля этого года в статью 117 Конституции Узбекистана.

Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев особо подчеркнул, что выборы будут проведены на основе нового национального избирательного законодательства, соответствующего общепризнанным международным стандартам, а также демократических принципов — открыто и гласно.

«Выборы станут ярким подтверждением демократических идей, определенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы», - подчеркнули в ЦИК.

Также отмечается, что ЦИК, а также избирательные комиссии всех уровней организуют свою работу по подготовке и проведению выборов президента страны на основе принципов законности, независимости, честности, открытости, транспарентности и гласности.

На заседании в этих целях принято решение о создании Пресс-центра ЦИК Узбекистана и его региональных отделений, а также утверждено положение Центра. В пресс-центре будут работать семь специализированных групп из числа опытных журналистов, правоведов, переводчиков, экспертов и других специалистов.

Пресс-центр ЦИК, а также его региональные отделения будут обеспечены современной информационно-коммуникационной технологией. В них в целях обеспечения оперативной информацией по выборам журналистов и общественности будут проводиться брифинги, пресс-конференции, встречи и другие мероприятия.

Кроме того, Пресс-центр обеспечит ведение веб-портала “Saylov 2021” Центральной избирательной комиссии, а также других информационных ресурсов.