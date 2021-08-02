В Узбекистане выявлено еще 863 случая заражения коронавирусом
По состоянию на 1 августа 2021 года количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 131079 (+863), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Случаи новых заболеваний:
87 в Республике Каракалпакстан,
32 человека в Андижанской области,
23 человека в Бухарской области,
92 человека в Джизакской области,
27 человек в Кашкадарьинской области,
21 человек в Навоийской области,
40 человек в Наманганской области,
89 человек в Самаркандской области,
23 человека в Сырдарьинской области,
91 человек в Сурхандарьинской области,
89 человек в Ферганской области,
49 человек в Хорезмской области,
95 человек в Ташкентской области,
Среди жителей Ташкента выявлено 105 человек больных коронавирусом.
Кроме того, у 498 человек в течение дня была диагностирована пневмония.
В Ташкенте вылечили 127 пациентов, что составляет 124 728 (+733) человек, показатель выздоровления составляет 95%.
Также умерли 6 пациентов с коронавирусом, а число умерших от болезни составило 886.