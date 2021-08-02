В Узбекистане выявлено еще 863 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 1 августа 2021 года количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 131079 (+863), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Случаи новых заболеваний:

87 в Республике Каракалпакстан,

32 человека в Андижанской области,

23 человека в Бухарской области,

92 человека в Джизакской области,

27 человек в Кашкадарьинской области,

21 человек в Навоийской области,

40 человек в Наманганской области,

89 человек в Самаркандской области,

23 человека в Сырдарьинской области,

91 человек в Сурхандарьинской области,

89 человек в Ферганской области,

49 человек в Хорезмской области,

95 человек в Ташкентской области,

Среди жителей Ташкента выявлено 105 человек больных коронавирусом.

Кроме того, у 498 человек в течение дня была диагностирована пневмония.

В Ташкенте вылечили 127 пациентов, что составляет 124 728 (+733) человек, показатель выздоровления составляет 95%.

Также умерли 6 пациентов с коронавирусом, а число умерших от болезни составило 886.