Азербайджан, Узбекистан и Грузия развивают коридоры и коммуникации — "круглый стол" на платформе Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе посольства Узбекистана на платформе Baku Network состоялся "круглый стол" с участием дипломатов и экспертов Азербайджана, Узбекистана, Грузии, сообщает Trend.

В работе "круглого стола" принял участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, представивший концепцию реформ, осуществляемых в Узбекистане.

Исполнительный директор узбекского Центра «Стратегия развития» Элдор Туляков представил презентацию итогов реализации «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».

Также эксперты Азербайджана, Узбекистана, Грузии уделили приоритетное внимание вопросам региональной безопасности, развития транспортных коридоров, гуманитарных инициатив в помощь Афганистану и другим ключевым темам регионального сотрудничества.



Модератор и соорганизатор "круглого стола" — директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде.



Участники "круглого стола":



Бахрам Гаипов — первый секретарь посольства Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике

Фуркат Юнусов — Центр «Стратегия развития» (Узбекистан)

Жамшид Шарипов — Центр «Стратегия развития» (Узбекистан)

Намик Алиев — чрезвычайный и полномочный посол, профессор, завкафедрой Академии госуправления при Президенте Азербайджана

Наги Ахмедов — сотрудник Центра анализа международных отношений (Азербайджан)

Ильгар Велизаде — руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» (Азербайджан)

Рауф Раджабов — руководитель аналитического центра "3rd View"(Азербайджан)

Заур Мамедов — телеведущий, преподаватель Академии госуправления при Президенте Азербайджана

Малхаз Гулашвили — президент медиа-холдинга Georgian Times (Грузия)

Вахтанг Маисая — доктор политических и военных наук, профессор Кавказского международного университета и Варшавского университета (Грузия)

Бадри Начкебиа — профессор, доктор наук (Грузия)