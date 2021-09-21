Количество вакцинированных в Узбекистане на 21 сентября

БАКУ/Trend/ - Более 3,7 миллионов узбеков уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Сообщается, что 20 сентября вакцину от коронавируса получили 253,360 человек. Из них 103,804 человека получили первую дозу вакцины, 97,315- вторую, 52,241- третью.

На сегодняшний день общее количество примененных доз вакцины против коронавируса составляет 18,526,941 дозы.

Среди регионов больше всего вакцины получили жители Хорезмской области – 41,274 дозы. Далее следуют Ташкентская (39,153дозы) и Андижанская (28,679дозы) области.

Из общего числа вакцинированных больше всего в Ферганской (2,069,784 доз), Наманганской (2,018,666) и Андижанской (2,008,565) областях.