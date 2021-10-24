16,03 млн. избирателей проголосовали на выборах президента Узбекистана
В выборах президента Узбекистана, по предварительным данным, приняли участие более 16,03 млн. избирателей. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.
Из 19,859 млн. граждан, внесенных в списки избирателей, в голосовании приняли участие более 16,03 млн. избирателей, что составляет 80,8%.
Выборы президента Узбекистана продолжаются в некоторых странах Европы и в США.
Зайниддин Низамходжаев сообщил, что первые результаты будут объявлены в понедельник, 25 октября, в 16.00.
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