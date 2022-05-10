МИД Узбекистана и Индии обсудят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы и стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - 11 мая 2022 года в городе Дели состоится 15-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Индия, передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана.

Делегацию Узбекистана возглавит заместитель министра иностранных дел Фуркат Сидиков.

В повестку дня мероприятия включены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-индийских отношений дружбы и стратегического партнерства, расширения многопланового взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Особое внимание будет уделено обеспечению реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также продвижению практического сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации, «зеленого» развития, инноваций и цифровых технологий, транспорта и логистики, культурно-гуманитарного обмена.

Запланировано обсуждение перспектив развития межрегиональной взаимосвязанности.

В ходе консультаций также состоится обмен мнениям по международной и региональной повестке.