Обсуждены перспективы укрепления узбекско-итальянских отношений

БАКУ /Trend/ - 27 мая текущего года в городе Риме заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Встреча стала возможностью для рассмотрения текущего состояния узбекско-итальянских взаимоотношений и выработки мер по их дальнейшему укреплению. Обсуждая широкую повестку узбекско-итальянского взаимодействия, стороны уделили отдельное внимание мерам по дальнейшему наращиванию инвестиционного, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Отмечены положительные результаты в развитии взаимной торговли: по итогам 2021 года объем товарооборота между Узбекистаном и Италией вырос на 25 процентов. Тенденции роста наблюдались также в первом квартале текущего года за счет увеличения поставок текстиля, продуктов питания, изделий из кожи, оборудования и других товаров. Стороны рассмотрели дальнейшие совместные действия по наращиванию двусторонней торговли и договорились активизировать работу в данном направлении.

Не меньшее внимание было уделено механизмам углубления инвестиционного сотрудничества. Количество предприятий с итальянским капиталом, осуществляющих свою деятельность в Узбекистане, за последние пять лет увеличилось вдвое, охватив такие новые направления как горнодобывающий сектор, металлургия, нефтехимическая и электротехническая промышленность, а также производство строительных материалов. Подчеркнута актуальность продолжения работы по сближению деловых кругов двух стран и привлечению итальянских инвестиций и технологий для реализации проектов в Узбекистане.

Также были затронуты вопросы взаимодействия в энергетическом секторе, в области регионального сотрудничества, меры по подготовке к проведению двусторонних мероприятий, в числе которых очередное заседание Узбекско-Итальянской Межправительственной рабочей группы по вопросам торговли, экономическому и промышленному сотрудничеству.

Обменявшись мнениями по ключевым вопросам повестки двустороннего партнерства, стороны достигли важных договоренностей о дальнейшем взаимодействии, что позволит существенно продвинуться в реализации совместных проектов и инициатив.