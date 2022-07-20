Минздрав Узбекистана разработал план по цифровизации деятельности медучреждений

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Узбекистана в рамках проекта государственной поддержки цифровых реформ в сфере здравоохранения разработало план по цифровизации деятельности медучреждений на 2022-2026 годы.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе компании IT-Med минздрава Узбекистана по вопросам внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий.

По ее данным, первым приоритетом плана является создание ИКТ-инфраструктуры для подключения к интернету и компьютеризации лечебно‑профилактических учреждений (ЛПУ), аптек и органов управления здравоохранением.

"Во-вторых, предусматриваются общая стандартизация, создание основных элементов совместимой цифровой платформы здравоохранения для выполнения задач "единой электронной платформы" по мониторингу показателей здоровья населения, поддержке электронной медицинской карты (ЭМК), комплексной системы электронного здравоохранения, позволяющей осуществлять обмен данными, предоставлять электронные услуги пациентам, создавая регистры, компоненты отчетности и мониторинга", - говорится в сообщении.

"В-третьих, в качестве первоочередных мероприятий в области цифрового здравоохранения были определены следующие компоненты: электронный рецепт, электронное направление, электронная регистрация, мобильные услуги, телемедицина.

В-четвертых, предусматриваются разработка информационной системы Государственного фонда медицинского страхования, поддержка внедрения новых платежных механизмов, внедрение системы стимулов для врачей и поддержка внедрения государственного медстрахования в Узбекистане", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, в рамках проекта к 2025 году планируется создать платформу цифрового здравоохранения для цифровизации бизнес-процессов в ЛПУ и аптеках.