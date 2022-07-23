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Назван потенциал обслуживания Самаркандского аэропорта (ФОТО)

Узбекистан Материалы 23 июля 2022 16:12
Назван потенциал обслуживания Самаркандского аэропорта (ФОТО)

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САМАРКАНД /Trend/ - Самаркандский аэропорт, запущенный в эксплуатацию первого апреля 2022 года, имеет потенциал обслуживания на уровне двух миллионов пассажиров в год.

Об этом сказал в субботу Trend начальник коммерческого департамента аэропорта Дмитрий Мартыненко.

По его словам, в час инфраструктура аэропорта позволяет обслужить до одной тысячи пассажиров.

«Дизайн аэропорта спроектирован турецкими специалистами в форме книги в честь выдающегося узбекского астронома и математика [Мирзо Улугбек]», - сказал Мартыненко.

По его словам, аэропорт был построен в рамках государственно-частного партнёрства, инвестиции составили порядка 400 миллионов долларов со стороны частных инвесторов и 400 миллионов долларов - со стороны государства.

«Аэропорт оборудован современными киосками саморегистрации, а в рамках государственно-частного партнёрства за обслуживание пассажиров отвечает частная компания Air Marakanda», - сказал Мартыненко.

По словам начальника департамента, в аэропорт на сегодня прибывают пассажиры с 11 направлений.

«Мы ведем переговоры с авиакомпанией FlyDubai. Ожидается, что уже в сентябре мы откроем 12-е направление», - добавил он.

Кроме того, Мартыненко подчеркнул, что в октябре нынешнего года планируется провести соответствующий аудит безопасности аэропорта для возможности запуска прямых рейсов в США и Израиль.

Назван потенциал обслуживания Самаркандского аэропорта (ФОТО)
Назван потенциал обслуживания Самаркандского аэропорта (ФОТО)
Назван потенциал обслуживания Самаркандского аэропорта (ФОТО)
Назван потенциал обслуживания Самаркандского аэропорта (ФОТО)
Назван потенциал обслуживания Самаркандского аэропорта (ФОТО)
Назван потенциал обслуживания Самаркандского аэропорта (ФОТО)
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