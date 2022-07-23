Назван потенциал обслуживания Самаркандского аэропорта (ФОТО)

САМАРКАНД /Trend/ - Самаркандский аэропорт, запущенный в эксплуатацию первого апреля 2022 года, имеет потенциал обслуживания на уровне двух миллионов пассажиров в год.

Об этом сказал в субботу Trend начальник коммерческого департамента аэропорта Дмитрий Мартыненко.

По его словам, в час инфраструктура аэропорта позволяет обслужить до одной тысячи пассажиров.

«Дизайн аэропорта спроектирован турецкими специалистами в форме книги в честь выдающегося узбекского астронома и математика [Мирзо Улугбек]», - сказал Мартыненко.

По его словам, аэропорт был построен в рамках государственно-частного партнёрства, инвестиции составили порядка 400 миллионов долларов со стороны частных инвесторов и 400 миллионов долларов - со стороны государства.

«Аэропорт оборудован современными киосками саморегистрации, а в рамках государственно-частного партнёрства за обслуживание пассажиров отвечает частная компания Air Marakanda», - сказал Мартыненко.

По словам начальника департамента, в аэропорт на сегодня прибывают пассажиры с 11 направлений.

«Мы ведем переговоры с авиакомпанией FlyDubai. Ожидается, что уже в сентябре мы откроем 12-е направление», - добавил он.

Кроме того, Мартыненко подчеркнул, что в октябре нынешнего года планируется провести соответствующий аудит безопасности аэропорта для возможности запуска прямых рейсов в США и Израиль.