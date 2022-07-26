Промпроизводство в Узбекистане выросло за год более чем на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года промышленное производство в Узбекистане выросло на 25,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (200 триллионов сумов, или 18,3 миллиарда долларов) - до 251,4 триллиона сумов (23 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, производство в горнодобывающей промышленности Узбекистана в указанный период составило 24,5 триллиона сумов (2,2 миллиарда долларов), увеличившись на 28,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (18,9 триллиона сумов, или 1,7 миллиарда долларов).

В январе - июне 2022 года производство в обрабатывающей промышленности Узбекистана выросло на 26,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (165,1 триллиона сумов, или 15,1 миллиарда долларов) - до 208,7 триллиона сумов (19,1 миллиарда долларов).

Производство в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и воздушного кондиционирования в указанный период достигло 16,9 триллиона сумов (1,5 миллиарда долларов).

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