Узбекистан в рамках Организации тюркских государств: этапы становления и развития сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Вступление Узбекистана в Организацию тюркских государств стало значимым событием в укреплении единства Тюркского мира. Как неотъемлемая часть Тюркского мира, Узбекистан всегда участвовал в процессе формирования организации и до своего формального вступления в Организацию тюркских государств (ОТГ). Он всегда был и остается страной, духовное наследие которой является одной из фундаментальных основ, экономической и культурной колыбелью Тюрко-Исламской цивилизации.

Благодаря конкретным инициативам, выдвинутым Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на саммитах в Баку в октябре 2019 года, апреле 2020 года, в Туркестане в марте 2021 года и в Стамбуле в ноябре 2021 года, открываются неиспользованные ранее возможности взаимовыгодного партнерства между государствами-членами.

Так, 2021 год стал продуктивным с важными событиями для Тюркского мира. В этом невозможно переоценить роль Узбекистана. В июне 2021 года в Коканде провели 6-ое заседание министров туризма, в ходе которых обсудили реализацию проекта «Табаррук зиёрат», инициированного ранее Президентом Узбекистана Ш.Мирзиёевым. Стороны полностью поддержали данный проект, договорились сформировать рабочую группу по его реализации и создать туристическую карту объектов паломничества стран-участниц. В этой связи, город Коканд впервые был объявлен «Туристической столицей Тюркского мира».

В сентябре 2021 года в Узбекистане впервые был проведен Форум молодых предпринимателей, инициированный лидером Узбекистана, в котором приняли участие более 250 молодых предпринимателей из тюркских стран. В рамках форума также провели 5-ое заседание Министров по делам молодежи и спорта организации.

В честь объявления Хивы «Культурной столицей Тюркского мира», в сентябре 2021 года в Хиве был проведен Международный культурный форум «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций», а также 38-е заседание Постоянного совета министров культуры государств-членов ТЮРКСОЙ.

Вместе с тем, знаковым событием стало учреждение по инициативы Президента Республики Узбекистан международной премии Организации тюркских государств имени Алишера Навои «За вклад в единство Тюркского мира», что еще раз подтверждает признание его особой роли и вклада в объедении тюркских народов.

Условно процесс становления и развития Организации тюркских государств можно разделить на три этапа.

Первый этап развития начался сразу же после распада СССР и Саммита глав тюркоязычных государств, состоявшегося в 1992 г. в Анкаре, в котором приняли участие президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Позже такие встречи президентов проводились в Стамбуле в 1994, 2001 и 2010 гг., Бишкеке в 1995 г., Ташкенте в 1996 г., Астане в 1998 г., Баку в 2000 г., Анталии в 2006 году.

Второй этап можно назвать юридическим оформлением механизма сотрудничества. В 2009 г. в Нахчыване был создан Совет сотрудничества тюркоязычных государств. В последующие годы удалось институционализировать секторальное сотрудничество и создать аффилированные платформы, такие как ТюркПА, Тюркская академия и Тюркский фонд культуры и наследия. Этот этап становления структуры завершился ее расширением за счет вступления Узбекистана в качестве полноправного члена.

С проведением в ноябре 2021 года исторического саммита в Стамбуле для «тюркской семьи» начался третий этап, который запомнится как важный поворотный момент для Организации, когда отношения между государствами-членами вступили в новую эру более тесного и всестороннего сотрудничества. В ходе саммита президенты тюркских государств приняли решение об изменении названия Тюркского совета на «Организацию тюркских государств», что будет способствовать реализации его реального потенциала, повышению его значения и усилению роли в международном сообществе. Председательство в организации перешло от Азербайджана к Турции.

Организация основана на общей тюркской идентичности, ее полноправными членами могут стать только суверенные государства, относящиеся к тюркским. В настоящее время пять стран (Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция и Казахстан) являются полноправными членами Организации, а два государства (Венгрия и Туркменистан) имеют статус наблюдателя.

Следует отметить, что в отличие от других региональных организаций, наблюдатели имеют более широкий круг полномочий по участию в деятельности ОТГ. Как правило, они представлены практически во всех форматах взаимодействия, начиная от экспертных встреч и заканчивая саммитами глав государств. Единственное существенное различие – наблюдатель не участвует в принятии решений Организации, то есть в голосовании. В том числе, характер ОТГ не позволит неограниченного расширения состава, а наблюдателями также могут быть только те страны, которые в качестве одного из официальных языков имеют один из тюркских языков.

На сегодняшний день около 15 стран изъявили желание установить разные форматы сотрудничества с ОТГ. Это говорит о хорошей репутации организации, и о том, что ее международный имидж неуклонно растет.

Организация придает приоритетное значение развитию сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Данное направление занимает особое место в недавно принятом стратегическом документе «Видение Тюркского мира - 2040». В центре всех усилий находится обеспечение транспортной взаимосвязанности стран. В этом контексте приобретает особую важность вопрос превращения Транскаспийского международного среднего коридора в самое короткое, безопасное и конкурентоспособное транспортное соединение между Востоком и Западом.

Другая задача заключается в совершенствовании правовых основ транспортного сотрудничества. В частности, в рамках организации прорабатывается проект межправительственного соглашения о комбинированных перевозках, которое направлено на создание благоприятных условий при транспортных операциях через Каспийское море.

В планах организации поддержание эффективной координации усилий между непосредственными транспортными операторами – это морские и сухие порты, логистические центры. Для этого создан механизм «Порты-побратимы». В этом году, наряду с турецким портом «Мерсин», три узбекских логистических центра – «Universal Logistics Services» в Ташкенте, «Ахтачи» в Андижане и «Термез карго центр» в Сурхандарье присоединились в данный процесс.

Что касается преференциальной торговли товарами, страны идут по пути заключения таких соглашений на двусторонней основе. К примеру, в феврале 2020 года подписано соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией. Оно, несомненно, способствует увеличению взаимного товарооборота за счёт снижения таможенных тарифов и создания благоприятных условий для экспортно-импортных операций. Ведется также активная проработка аналогичного документа между Узбекистаном и Турцией. В повестке дня также создание первой тюркской экономической зоны «Туран СЭЗ» в Туркестане. Одновременно будем активизировать деятельность Тюркской торгово-промышленной палаты и Делового совета.

В первую очередь, необходимо создать благоприятные условия для граждан государств-членов, временно находящихся на территории тюркских стран. Это касается упрощения визового режима, получения разрешения на работу и их социальной защиты путем обеспечения страхованием и доступной медицинской помощи.

Соответствующая правовая основа для упрощенного миграционного порядка между странами уже имеется. К примеру, граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана могут находиться без визы на территории Турции сроком до 90 дней. Граждане Турции также могут находиться в Азербайджане и Кыргызстане до 90 дней, а в Казахстане и Узбекистане – 30 дней.

В целом, основной темой предстоящего саммита Организации тюркских государств, который состоится в ноябре 2022 года в городе Самарканде, будет поддержка молодёжных инициатив, в том числе вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, «зелёной» экономики, цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также образования и культуры.