Названа доля промышленности в структуре ВВП Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Названа доля промышленности в отраслевой структуре ВВП Узбекистана по итогам января - июня 2022 года, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

Сообщается, что в указанный период доля промышленности в ВВП Узбекистана составила 29,2 процента.

Наибольшей долей промышленности в отраслевой структуре валового регионального продукта (ВРП) обладают Навоийская (72,3 процента) и Ташкентская (49,3 процента) области.

В то же время наименьшая доля отмечена по Сурхандарьинской (6,1 процента), Хорезмской (15,7 процента) и Джизакской (15,9 процента) областям.

Отметим, что в Узбекистане выделяются крупные средства на успешное выполнение работ по увеличению производственных мощностей отраслей, устойчивому развитию регионов и улучшению социально-бытовых условий жизни населения.