Узбекистан и Венгрия наращивают многоплановое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - 30 сентября текущего года в рамках визита правительственной делегации Республики Узбекистан в Венгрию, заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев провёл переговоры с первым заместителем министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Магьяром.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития многопланового узбекско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и инновационной сферах.

В частности, сторонами была детально проработана экономическая повестка на кратко- и среднесрочную перспективу, в том числе разработка новых высокомаржинальных инвестиционных проектов и торговых соглашений в таких направлениях как сельское хозяйство, водосберегающие технологии, пищевая промышленность, фармацевтика, электроника, автомобилестроение, текстильная, химическая и металлургическая отрасли, а также наука, инновации и образование.

В отдельном порядке обсуждены вопросы развития промышленной кооперации, транспорта и логистики, межрегионального сотрудничества, а также перспективы участия венгерских инвестиционных кругов в процессе трансформации и приватизации государственных предприятий и активов Узбекистана.

В завершение встречи была достигнута договорённость о поддержке прямых контактов и дальнейшего укрепления взаимодействия по всем направлениям многопланового партнёрства.

В этот же день состоялись переговоры заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева с руководством ведущих венгерских компаний и банков, таких как «Wizz Air», «MasterGood», «KITE», «Eximbank», «Rába», на которых были обсуждены перспективы налаживания партнёрских отношений и реализации совместных инвестиционных проектов.