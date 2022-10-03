Президент Республики Узбекистан посетит Венгрию с официальным визитом

БАКУ /Trend/ - По приглашению венгерской стороны, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3-4 октября посетит Венгрию с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Следует отметить, что предстоящий саммит является ответным визитом главы государства в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров двух стран в городе Ташкенте в марте прошлого года.

В соответствии с программой пребывания в городе Будапеште пройдут переговоры на высшем уровне – с Президентом Венгрии Каталиной Новак и Премьер-министром Виктором Орбаном.

В повестку дня узбекско-венгерского саммита включены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов и программ, направленных на наращивание объемов взаимной торговли, углубление промышленной кооперации в области фармацевтики, агропромышленного комплекса, машиностроения, водосбережения и других направлениях.

Состоится также обмен мнениями по вопросам международной и региональной политики, в том числе взаимодействия в рамках Организации тюркских государств.

По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления и солидного пакета двусторонних соглашений.

Кроме того, предусматривается, что глава государства проведет встречу с руководителями ведущих компаний и банков Венгрии.