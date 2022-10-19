В Минэнерго Узбекистана прошли переговоры с компаниями из Канады и Турции

БАКУ /Trend/ - В Министерстве энергетики состоялись переговоры с делегацией компании «Golden Horizon Exploration Inc» (Канада), а также «TransAtlantic Petroleum» (Турция), передает Trend со ссылкой на Минэнерго.

Во встрече приняли участие министр энергетики Узбекистана Ж.Мирзамахмудов, президент «Golden Horizon» Вихак Барри, вице-президент компании «TransAtlantic Petroleum» Селами Урас и другие.

В ходе переговоров стороны обсудили возможности ускорения реализации проекта, направленного на улучшение производственных мощностей 5 газовых месторождений Даяхатин, Кульбешкак, Ходжиказган, Саватли и Джейхун через проведение их 3D/4D сейсмического исследования, внедрению технологий по поддержанию давления и другие направления.

Было отмечено, что «TransAtlantic Petroleum» создана в 1980 году, как частная энергетическая компания, и специализируется на разведке, разработке и оптимизации месторождений нефти и газа.

В портфеле же компании «Golden Horizon» (основанной в 1987 году) проекты, направленные, в частности, на бурение и разработку поверхностных газовых месторождений во Фракийском бассейне к северо-западу от Стамбула, Турция, разработка месторождений норвежской Statoil (Equinor), 3D сейсмические исследование месторождений в Нидерландах, Австрии и Франции.

По итогам встречи были достигнуты договорённости о создании рабочей группы для подготовки коммерческих условий для дальнейшей реализации проекта с последующим его согласованием в установленном порядке.