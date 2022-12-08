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Из-за непогоды в Ташкенте самолеты из Минска и Баку перенаправили в Самарканд

Узбекистан Материалы 8 декабря 2022 22:27 (UTC +04:00)
Из-за непогоды в Ташкенте самолеты из Минска и Баку перенаправили в Самарканд

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В связи с неблагоприятной погодой в Ташкенте, самолеты, вылетевшие из Беларуси и Азербайджана направили в Самарканд сообщает «Новости Ташкентского Неба», передает Trend со ссылкой на NOVA24.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий рейсы Минск-Ташкент и Баку-Ташкент были перенаправлены в международный аэропорт Самарканда вместо Ташкентского международного аэропорта.

Из-за сильного снегопада дальность видимости на аэродроме Ташкентского международного аэропорта сильно ограничена. На данный момент взлетно-посадочная полоса очищается от снега, — говорится в сообщении.

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