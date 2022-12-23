Нефтегазовая компания из Узбекистана планирует выйти на рынок ОАЭ

ТАШКЕНТ /Trend/ - Нефтяная компания из Узбекистана SANEG планирует вывести свою продукцию, в частности, базовые масла и продукты нефтепереработки, на рынок ОАЭ через новый мультимодальный контейнерный склад.

Об этом сказал Trend директор по корпоративным коммуникациям компании Игорь Гусенков.

"Сейчас идет выделение участка земли под проект для создания контейнерной площадки. Она будет находиться недалеко от аэропорта Самарканда", - сказал Гусенков.

Отметим, что в июле текущего года AD Ports Group, ведущая эмиратская компания в сфере международной торговли, логистики и промышленности, и SANEG, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана, подписали соглашение о создании совместного предприятия для ускорения развития логистики, инфраструктуры и услуг в Узбекистане и вывода узбекской продукции, в частности продукции SANEG, на мировой рынок.

"Это будет совместное предприятие с компанией "AD Ports" (ОАЭ). На данный момент разрабатываются нормативные документы по проекту, также разрабатывается инвестиционный план и бюджет", - отметил Гусенков.