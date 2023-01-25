Авиакомпания WizzAir начала полеты в Ташкент

25 января самолет венгерской авиакомпании WizzAir приземлился в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Борт Airbus A321 neo открыл новое направление полетов в Узбекистан: «Абу-Даби – Ташкент – Абу-Даби». Экипаж борта и пассажиров торжественно встретили в терминале.

Планируется, что прямое регулярное авиасообщение будет осуществляться на самолетах типа Airbus A320/A321 трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билетов по данному направлению начинается от 45 долларов в одну сторону.

Напомним, авиакомпания WizzAir с декабря 2022 года осуществляет полеты в аэропорт «Самарканд» дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Wizz Air – венгерская авиакомпания-лоукостер со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия), созданная в 2003 году. На момент июля 2022 года флот Wizz Air состоял из 141 самолета типа Airbus, средний возраст которых 5,3 лет.