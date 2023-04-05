Узбекистан и ОАЭ наращивают масштабы многопланового сотрудничества

4 апреля в Ташкенте состоялась встреча Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Лазиза Кудратова с министром по делам правительства ОАЭ Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави, находящимся в нашей стране с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы наращивания двустороннего партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также дальнейшие шаги в рамках реализуемых проектов по повышению эффективности государственного управления в Узбекистане.

Была отмечена позитивная динамика роста объёмов взаимного товарооборота, показатели которого выросли в 2 раза по итогам прошлого года. Среди уже реализованных задач по сохранению такой положительной динамики отмечено кратное увеличение авиарейсов между двумя странами – до 44 перелётов в неделю. Отмечена важность принятия системных мер по дальнейшему расширению номенклатуры взаимных поставок. В этой связи стороны договорились активизировать взаимодействие в рамках подготовки Стратегии развития экспортного потенциала Узбекистана.

На встрече также рассмотрены перспективы инфрастурктурного развития и повышения промышленного потенциала регионов нашей страны. Эмиратской стороной дана высокая оценка новому этапу реформ по сокращению доли государства в экономике, а также выражена готовность расширить взаимодействие в рамках подготовки мастер-планов городов и регионов, учитывающих развитие производственных мощностей и улучшение коммунальной сферы.

В отдельном порядке обсуждены вопросы повышения эффективности государственного управления, широкого внедрения информационных технологий. В данном контексте стороны пришли к единому мнению о необходимости формирования Совета по развитию сотрудничества в области искусственного интеллекта.

По итогам переговоров сторонами подчёркнута важность углубления активного взаимодействия между ответственными органами двух стран в целях успешной реализации обсужденных проектов и инициатив.