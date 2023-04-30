Участие в политических процессах страны - долг каждого узбекистанца (ФОТО)

УРГЕНЧ /Trend/ - Участие в политических процессах страны - долг каждого узбекистанца.

Как передает корреспондент Trend, об этом в интервью азербайджанским журналистам сказала жительница Ургенча Содикбаева Мавжуда.

«Я тоже участвую в референдуме, выполняя свой долг. Очень много людей сегодня присутствует на голосовании, и это очень радует. Стремление людей участвовать в политических процессах своей родины вызывает большую гордость за наш народ и государство», - сказала она.

Напомним, что 30 апреля в Узбекистане проходит референдум в Конституцию.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.