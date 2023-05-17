Президент Узбекистана выступил за дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества с ЕС

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17 мая принял на полях Самаркандского саммита Европейского банка реконструкции и развития делегацию Европейского союза во главе с исполнительным заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

Были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с институтами ЕС, в том числе в региональном формате.

Валдис Домбровскис передал главе нашего государства искренние приветствия от Председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Выражена поддержка осуществляемой программе необратимых демократических преобразований и социально-экономических реформ в Новом Узбекистане.

В ходе встречи с удовлетворением отмечены активизация контактов и продуктивных обменов, нарастающая динамика взаимодействия в области торговли, инвестиций, «зеленой» экономики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также в культурно-гуманитарной сфере.

Товарооборот Узбекистана со странами ЕС с начала года вырос на 65 процентов. Портфель реализуемых и перспективных проектов с ведущими европейскими компаниями и банковско-финансовыми институтами превышает 20 миллиардов евро.

Была подчеркнута важность продолжения интенсивного диалога с институтами ЕС, прежде всего на экономическом треке. В центре внимания находятся вопросы принятия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию, участия в преференциальной системе «GSP+».