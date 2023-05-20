Узбекистан планирует импорт значительного объема электроэнергии из Таджикистана

БАКУ /Trend/ - В период с мая по сентябрь 2023 года Узбекистан планирует импортировать 1,285 миллиарда кВт/ч электроэнергии из Таджикистана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Национальные электрические сети Узбекистана".

Соответствующее соглашение компания "Национальные электрические сети Узбекистана" и государственная национальная энергетическая компания Таджикистана "Барки Точик" подписали 12 мая.

Как сообщает узбекская компания, страна возобновила импорт электроэнергии из Таджикистана в 2018 году для поддержания бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией.

Узбекистан импортировал электроэнергию из Таджикистана в следующие даты:

с апреля по сентябрь 2018 года - 1,48 миллиарда кВт/ч;

с апреля по октябрь 2019 года - 1,425 миллиарда кВт/ч;

с мая по сентябрь 2020 года - 566,7 миллиона кВт/ч;

с мая по сентябрь 2021 года - 1,146 миллиарда кВт/ч;

с апреля по сентябрь 2022 года - 823,2 миллиона кВт/ч.

Отмечается, что поставки электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан были частично приостановлены в июле 2020 года из-за снижения уровня воды в реке Вахш на 50 процентов и снижения уровня воды на Нурекской гидроэлектростанции (ГЭС).

Как передает Агентство по статистике Узбекистана, выработка электроэнергии в стране с января по март 2023 года составила 18,5 миллиарда кВт/ч, что на 5 процентов меньше по сравнению с 19,5 миллиарда кВт/ч за аналогичный период 2022 года.