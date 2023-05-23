Промышленные предприятия Узбекистана увеличили производство на 16%

БАКУ /Trend/ - Промышленные предприятия Узбекистана в январе-апреле 2023 года произвели продукции на сумму 179 триллионов сумов (15,6 миллиарда долларов).

Как сообщает Trend, согласно последним статистическим данным, объем промышленного производства в стране вырос на 16,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (154,3 триллиона сумов, или 13,4 миллиарда долларов).

В частности, предприятия города Ташкент заняли первое место среди основных промышленных производителей в отчетном периоде 2023 года с произведенной промышленной продукцией на сумму 32,1 миллиарда сумов (2,8 миллиона долларов).

Среди регионов наибольший объем производства пришелся на Ташкентскую и Навоийскую области страны - 30,2 миллиарда сумов (2,6 миллиона долларов) и 28,7 миллиарда сумов (2,5 миллиона долларов) соответственно.

В ТОП-5 также вошли Андижанская (15,3 миллиарда сумов, или 1,3 миллиона долларов) и Самаркандская области (9,3 миллиарда сумов, или 812 424 доллара).

В общем объеме производства страны с января по апрель 2023 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности (81,4 процента). При этом объем производства обрабатывающей промышленности составил 145,6 триллиона сумов (12,7 миллиарда долларов).

В 2022 году предприятиями Узбекистана произведено промышленной продукции на сумму 551,1 триллиона сумов (48,4 миллиарда долларов), что на 5,2 процента больше, чем было произведено в 2021 году.