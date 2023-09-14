Президент Шавкат Мирзиёев призвал страны Центральной Азии к созданию зоны свободной торговли

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал страны Центральной Азии к созданию полноценной зоны свободной торговли в целях увеличения объема товарооборота.

Как сообщает Trend, этот призыв был озвучен во время выступления в рамках 5-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии с участием почетного гостя в лице Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

«Торгово-экономическое сотрудничество является основным драйвером партнерства и интеграции. Узбекистан создает все необходимые условия для развития практического взаимодействия в этом направлении со всеми странами региона. В целях увеличения объемов товарооборота необходимо создание полноценной зоны свободной торговли. Предлагаю принять комплексную региональную программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек, открытие и расширение центра приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, а также создание единых электронных платформ таможенного администрирования санитарного и фитосанитарного контроля сертификации происхождения товара и запуск региональной площадки электронной торговли», - сказал глава государства.

Для реализации этих задач Президент Узбекистана предложил запустить механизм регулярных встреч министров, ответственных за внешнюю торговую деятельность.

Стоит отметить, что за последние 5 лет товарооборот между странами Центральной Азии вырос более чем на 80 процентов, составив 10, 6 миллиардов долларов.