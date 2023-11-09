Президенты Узбекистана и Ирана обсудили расширение практического взаимодействия

БАКУ /Trend/ - 9 ноября в рамках программы мероприятий проходящего в Ташкенте саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Как передает в четверг Trend, были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-иранских отношений, расширения практического взаимодействия в области торговли, инвестиций, инноваций и транспорта.

С удовлетворением отмечены продолжающиеся активные взаимные контакты, сохранение динамики роста объема двустороннего товарооборота, а также совместное осуществление проектов кооперации в различных отраслях экономики.

Особое внимание было уделено вопросам полномасштабной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Подчеркнуты возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере промышленной кооперации и локализации, аграрного сектора, логистики.

Главы Узбекистана и Ирана выступили за развитие культурно-гуманитарного и научного обмена.

Были также рассмотрены вопросы региональной повестки, в том числе в контексте нынешней ситуации в Афганистане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!