Узбекистан ужесточил меры за нарушение правил хранения и транспортировки товаров

БАКУ / Trend / - Узбекистан принял поправки в уголовный кодекс, предусматривающие усиление наказания за нарушение правил безопасности хранения и транспортировки товаров.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующий документ был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Согласно документу, за производство, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Более того, за подобные действия в особо крупном размере предусматривается наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет. Действия, повлекшие человеческие жертвы или иные тяжкие последствия - лишение свободы от семи до 12 лет.

Отмечается, что причиной усиления контроля стал взрыв и последующий пожар ночью 28 сентября на одном из складов, расположенном в Ташкенте. В результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека получили повреждения.

По данным правительственной комиссии, на складе хранилось большое количество химикатов без соблюдения установленных требований. В рамках уголовного дела по статье УК "Нарушение правил пожарной безопасности" были арестованы четыре человека.

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