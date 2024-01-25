Узбекистан приступил к выпуску электрокаров

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании BYD в Шэньчжэне в рамках деловой программы госвизита в КНР, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

«Глава государства вместе с президентом компании Ван Чуаньфу приняли участие в торжественной церемонии запуска проекта по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области (запад Узбекистана) мощностью 50 тысяч единиц в год», – говорится в сообщении.

Мирзиёев и Ван Чуаньфу участвовали в церемонии в режиме онлайн.

По данным пресс-службы, узбекский Президент заявил о необходимости в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тыс. в год. Поддержаны также планы компании по налаживанию сборки электробусов BYD в Узбекистане с локализацией запасных частей и созданием инженерно-сервисных центров.

В ходе посещения Шавкату Мирзиёеву был передан в дар автомобиль Yangwang U8 в знак поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля компании, добавили в пресс-службе.