Узбекистан и Беларусь отметили важность развития инвестиционного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 7 февраля текущего года министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие во Втором форуме регионов Узбекистана и Белоруссии, который прошел в Ташкенте, передает Trend.

Согласно информации, на мероприятии делегацию Узбекистана возглавил заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, а белорусскую делегацию - заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц.

Сообщается, что в пленарном заседании Форума была отмечена стабильная динамика роста двусторонней торговли в последние годы, однако выявлен огромный нереализованный потенциал экономик двух стран. Подчеркнута важность развития инвестиционного сотрудничества и торговых отношений между регионами обеих стран, направленных на производство востребованной продукции и освоение новых рынков.

Спикеры призвали региональных представителей узбекских и белорусских деловых кругов активно взаимодействовать и подтвердили готовность правительств к поддержке совместных инициатив. Перспективы совместной кооперации включают создание торгового дома, льготные закупки и поставки лесоматериалов и продовольственных товаров, а также развитие сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения и образования.

Программа Форума включала панельные сессии по обсуждению различных аспектов практического сотрудничества в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности, инвестиций, спорта, туризма, здравоохранения и молодежной политики.