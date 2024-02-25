Узбекистан и Япония обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В посольстве Узбекистана в Токио прошла встреча с представителями японского парламента и делового сообщества для обсуждения вопросов двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, передает Trend.

На встрече присутствовали члены Палаты представителей японского парламента, представители Японского банка международного сотрудничества, Представительства Национальной нефтяной компании Абу-Даби в Японии, компании "RS Asset Management" и другие.

Посол Узбекистана Мухсинхужа Абдурахмонов подробно описал выполненную работу по улучшению социальной поддержки и благосостояния населения в стране.

Особое внимание было уделено результатам реформ, направленных на привлечение иностранных инвестиций, поддержку предпринимательства и либерализацию экономики.

Члены японского парламента подчеркнули, что Япония видит Узбекистан как стратегического партнера в Центральной Азии и заинтересована в развитии взаимодействия.

Участники выразили большой интерес к реализации энергетических проектов в Узбекистане. По итогам встречи отмечено, что делегация Японии планирует посетить Узбекистан для обсуждения потенциальных направлений взаимодействия с представителями делового сообщества Узбекистана.