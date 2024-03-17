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Узбекистан и JICA обсудили перспективные направления сотрудничества

Узбекистан Материалы 17 марта 2024 04:33 (UTC +04:00)
Узбекистан и JICA обсудили перспективные направления сотрудничества

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 15 марта прошла встреча между заместителем министра экономики и финансов Узбекистана Бобуром Ходжаевым и делегацией под руководством главы представительства японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в Узбекистане Бито Ёсибуми, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались текущие проекты в областях ирригации, сельского хозяйства, энергетики и социальной сферы, в которых обе стороны участвуют.

Стороны также рассмотрели перспективные направления двустороннего сотрудничества, включая развитие "зеленой" экономики, инвестиции в человеческий капитал и проекты государственно-частного партнерства в других областях.

Также стороны обсудили возможность привлечения технической поддержки агентства для изучения международного опыта в области промышленной политики.

В заключение встречи была подтверждена готовность продолжить активный диалог и сотрудничество в рамках оговоренных направлений.

На этой встрече обсуждались текущие проекты в областях ирригации, сельского хозяйства, энергетики и социальной сферы, в которых обе стороны участвуют.

Также стороны обсудили возможность привлечения технической поддержки агентства для изучения международного опыта в области промышленной политики.

В заключение встречи обе стороны подтвердили готовность продолжить активный диалог и сотрудничество в рамках оговоренных направлений.

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