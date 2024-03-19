Управление частью газопроводов в Узбекистане передадут бизнесу

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане планируется отменить монополию на доставку природного и сжиженного газа потребителям, а также привлечь частный сектор к управлению газораспределительными сетями с низким давлением. Это следует из государственной программы на 2024 год, передает Trend.

Конкретные шаги в рамках этой программы включают в себя разработку и утверждение порядка передачи частному бизнесу сетей газораспределения природного и сжиженного газа до конца апреля текущего года. Затем в 2024—2025 годах планируется определить «пилотные» регионы для передачи частному сектору.

До конца июля запланированы переговоры с потенциальными компаниями и передача сетей газораспределения в этих регионах частному сектору на конкретных условиях.

Газораспределительная сеть включает в себя наружные газопроводы и сооружения для транспортировки природного газа. Этот шаг является частью более крупной реформы в сфере энергетики, направленной на повышение энергетической безопасности Узбекистана.