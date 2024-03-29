Мирзиёев поручил правоохранителям усилить меры по охране порядка в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - На встрече с руководством правоохранительных и силовых органов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение улучшить работу по обеспечению общественного порядка и принять меры для предотвращения возможных терактов и других чрезвычайных событий в местах массового скопления людей, передает Trend.

Он выразил необходимость дальнейшего усиления деятельности министерства внутренних дел и Национальной гвардии в этом направлении и призвал разработать законопроект, который обеспечит эффективное сотрудничество между правоохранительными органами, гражданским обществом и предпринимателями для обеспечения общественной безопасности.

В свете нарастающих угроз и рисков для общественной безопасности, участники встречи отметили важность усиления сотрудничества между правоохранительными органами и предпринимательским сообществом.

Ранее, ГУВД Ташкента сообщило об усилении мер безопасности в торговых центрах, на рынках и в развлекательных заведениях.