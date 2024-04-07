Наблюдается рост объема золотовалютных резервов Узбекистана

БАКУ /Trend/ - на 1 апреля 2024 года объем золотовалютных резервов Узбекистана достиг $34,19 млрд, говорится в сообщении Центрального банка страны, передает Trend.

Согласно информации, за март месяц указанные резервы выросли почти на $1,99 млрд.

Объем валютных активов к концу марта 2024 года составил $8,26 млрд, что на $710,7 млн больше, чем в начале месяца.

Сумма депозитов Центрального банка Узбекистана в центральных банках других стран и в МВФ сократилась с $388,7 млн до $338,8 млн.

Золотой запас Узбекистана увеличился до $25,37 млрд, превышая предыдущий месяц на $1,2 млрд.

Физический объем золота в марте сократился с 11,9 млн тройских унций до 11,5 млн тройских унций.