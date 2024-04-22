Узбекистан и ОАЭ подписали меморандум по сотрудничеству между Бухарой и эмиратом Шарджа

БАКУ /Trend/ - Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов во главе исполнительного председателя правительства эмирата Шарджа Фахима ибн Султана Аль Касими прибыла с визитом в Узбекистане, сообщает Комитет по туризму Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, члены делегации познакомились с историческими комплексами города Бухары, включая медресе "Мири Араб", Минарет Калян и площадь Ляби-Хауз.

Сообщается, в ходе визита был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере сотрудничества между городом Бухарой и эмиратом Шарджа.