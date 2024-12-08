Назван объем товарооборота Узбекистана с Беларусью

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с Беларусью достиг 582,1 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики Узбекистана, это на 14,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (508 миллионов долларов США с января по октябрь 2023 года).

Беларусь вошла в топ-15 среди крупнейших торговых партнеров Узбекистана за указанный период.

Объем экспорта из Узбекистана в Беларусь составил 133,6 миллиона долларов США, что на 22,1 процента больше по сравнению с прошлым годом (109,4 миллиона долларов США в январе–октябре 2023 года).

Импорт из Беларуси в Узбекистан достиг 448,5 миллиона долларов США с января по октябрь 2024 года. Этот показатель увеличился на 12,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (398,6 миллиона долларов США в январе-октябре 2023 года).

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 54,3 миллиарда долларов США в период с января по октябрь этого года. Этот показатель увеличился на 6,7 процента в сравнении с прошлым годом (50,9 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).