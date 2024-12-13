Назван объем товарооборота Узбекистана с Таджикистаном

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с Таджикистаном достиг 564,2 миллионов долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики Узбекистана, это на 7,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (605,6 миллиона долларов США с января по октябрь 2023 года).

Таджикистан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Узбекистана за указанный период.

Объем экспорта из Узбекистана в Таджикистан составил 441,5 миллиона долларов США, что на 7,7 процента меньше по сравнению с прошлым годом (475,9 миллиона долларов США в январе–октябре 2023 года).

Импорт из Таджикистана в Узбекистан достиг 122,7 миллиона долларов США с января по октябрь 2024 года. Этот показатель меньше на 5,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (129,8 миллиона долларов США в январе-октябре 2023 года).

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 54,3 миллиарда долларов США в период с января по октябрь этого года. Этот показатель увеличился на 6,7 процента в сравнении с прошлым годом (50,9 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).