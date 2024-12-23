Великобритания о финансировании образования и "зеленого" роста в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Великобритания разрабатывает новые и реализует существующие программы в сфере образования, "зеленых" инклюзивных бизнес-инвестиций и эффективного экономического управления в Узбекистане, сообщил Trend посол Великобритании в Узбекистане Тимоти Смарт.

"Мы представляем новый образовательный фонд объемом 6,5 миллиона фунтов стерлингов (8,2 миллиона долларов США), который будет основываться на значительном опыте Великобритании в работе с партнерами, работающими в образовательном секторе. Фонд будет выявлять каталитические пробелы в сфере образования и оказывать целевую поддержку в обеспечении справедливого и качественного образования; оказывать системную поддержку в проведении реформ, включая повышение квалификации учителей и руководителей; консультировать по системам обеспечения качества образования и развития английского языка в регионе и продвигать основанное на достоверных данных предложение Великобритании в сфере образования, которое будет способствовать углублению партнерских отношений в этой сфере и позиционированию Великобритании в качестве долгосрочного партнера для Узбекистана. Центр будет сотрудничать с международными финансовыми институтами и стратегическими партнерами, такими как British Council, UNICEF, Aga Khan Foundation, британскими университетами и другими партнерами Великобритании, такими как Voluntary Services Overseas", - сказал он.

Посол объяснил, как британский Фонд "зеленого" инклюзивного роста с капиталом 18 миллионов фунтов (22,7 миллиона долларов США) создаст фонд прямых инвестиций/венчурного капитала для поддержки "зеленых" малых и средних предприятий в регионе для решения экономических проблем (включая создание рабочих мест) и смягчения последствий изменения климата. Поддерживая "зеленый" рост, фонд стремится оказать положительное воздействие на климат и окружающую среду. Программа стартовала в начале этого года и продлится до 2029 года.

"Программа эффективного управления для экономического развития" (ЭУЭР), первая многолетняя двусторонняя программа, запущенная Великобританией в регионе Центральной Азии, реализуется с 2020 года и направлена на повышение эффективности, подотчетности и прозрачности реализации экономической политики в соответствии с приоритетами реформ в Узбекистане, а также в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Что касается предложения, то программа поддерживает повышение эффективности экономической политики в целом и в отдельных секторах путем планирования и реализации политики на основе систематического использования данных, а что касается спроса, то она способствует повышению качества взаимодействия между правительством и гражданским обществом", - подчеркнул Т.Смарт.

Посол отметил, что за последние четыре года в Узбекистане программа оказала техническую помощь и экспертную поддержку в области трудовых прав и занятости, государственных закупок, преобразования государственных предприятий, управления государственными финансами и электронной коммерции. ЭУЭР также оказала поддержку ряду важнейших аналитических и политических документов, которые легли в основу инициатив Узбекистана по проведению реформ (например, "Гендерная оценка страны", отчеты по качеству воздуха и управлению земельными ресурсами, "Обращение к гражданам Узбекистана" и т.д.). Кроме того, в рамках "климатического окна" программа спонсировала проекты Всемирного банка, которые помогли подготовить необходимые данные для разработки политики и реформ, учитывающих климатические особенности.

"ЭУЭР также оказывает поддержку подразделению по реализации в центре правительства, чтобы помочь обеспечить более эффективную экономическую политику путем внедрения процессов, основанных на фактических данных, в разработку и реализацию реформ. Кроме того, с начала 2025 года программа будет оказывать поддержку процессу вступления в ВТО в части аналитики, нормативных актов и наращивания потенциала отдельных узбекских министерств", - сказал дипломат.