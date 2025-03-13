Президент Узбекистана награжден Орденом Почётного легиона

БАКУ/ Trend/ - В рамках программы пребывания в городе Париже состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Орденом Почётного легиона – высшей наградой Французской Республики, передает Trend.

Высокую награду Шавкату Мирзиёеву торжественно вручил Президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Узбекистана отмечен орденом за значительный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Францией, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Шавкат Мирзиёев, искренне поблагодарив главу Франции за награду, с удовлетворением отметил достигнутые высокие результаты плодотворного сотрудничества в последние годы, свидетельством чего является вывод отношений двух стран на уровень стратегического партнерства.

Орден Почётного легиона учрежден в 1802 году. Присвоение ордена является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.