Узбекистан призывает запустить программу по внедрению водосберегающих технологий в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Призываем объединить усилия и запустить региональную программу по внедрению водосберегающих технологий в Центральной Азии.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе климатического форума в рамках саммита "ЕС - Центральная Азия" в Самарканде.

"В рамках этих усилий планируется проведение международного форума в регионе Приаралья для экспертного обсуждения данных планов", - сказал он.

По его словам, согласно прогнозам, к 2040 году, на фоне сокращения стока рек Амударьи и Сырдарьи, страны Центральной Азии столкнутся с высоким уровнем водного стресса. Уже сейчас регион переживает последствия одной из крупнейших трагедий человечества - высыхания Аральского моря.

"В целях экономии водных ресурсов Узбекистан активно бетонирует ирригационные сети и создает промышленную базу по выпуску водосберегающих технологий, которые уже внедрены на половине орошаемых земель страны. Это почти 2 миллиона гектаров. Благодаря таким мерам в прошлом году было сэкономлено около 8 миллиардов кубометров воды", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что страна рассчитывает на тесное сотрудничество с Европейским Союзом в рамках программы "Коперник", направленной на введение непрерывных спутниковых наблюдений за состоянием ледников и раннюю диагностику рисков для горных экосистем.