Иран и Россия обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

20 октября 2017 10:20 (UTC+04:00)

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обсудил с замглавы МИД России Сергеем Рябковым последние шаги США по отношению к ядерному соглашению с Ираном и возможные пути урегулирования ситуации, передает РИА Новости.

"Консультации, которые мы обычно проводим на регулярной основе, в этот раз были особенно важны, в нынешних условиях. Мы обсудили недавние шаги, предпринятые американским президентом, и развитие событий после этого, а также возможные сценарии (урегулирования ситуации) на будущее",- сказал Аракчи, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждались ли на встрече с Рябковым шаги по урегулированию ситуации вокруг ядерного соглашения.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Azernews Newspaper
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