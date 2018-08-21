Иран представил истребитель собственного производства (ФОТО)

21 августа 2018 11:30 (UTC+04:00)

Иран презентовал новый истребитель Kowsar, разработанный и произведенный на территории республики, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Презентация самолета, приуроченная ко Дню оборонной промышленности Ирана, прошла в присутствии президента страны Хасана Роухани.

По информации агентства, истребитель относится к четвертому поколению реактивных военных самолетов и оборудован компьютерной системой баллистических расчетов и многоцелевым радаром. Сообщается, что это первый самолет, полностью разработанный и произведенный на территории Ирана.

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